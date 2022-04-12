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    CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей чемпионата мира

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    2 комментария

    Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) о переносе стыковых матчей за право попасть в финальную часть чемпионата мира в Катаре. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба суда.

    Согласно официальному заявлению, такое решение принято из-за отказов сборных Польши, Чехии и Швеции играть с россиянами. Иначе им бы пришлось присудить технические поражения, так как матчи бы не состоялись. В этом случае, считает CAS, была бы нарушена целостность соревнований.

    Отметим, что по итогам прошедших без России стыков путевку на мундиаль завоевала Польша, которая в финальной отборочной игре победила Швецию.

    Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях из-за спецоперации на Украине.

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    Комментарии (2)

    sektor7
    Это неважно.
    Все эти санкции, ограничения, запреты. Это ничто. Это все вторично.
    Взамен Россия получит минимум половину территории.
    Все в рамках закона.
    Вот это важно
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