CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей чемпионата мира

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) о переносе стыковых матчей за право попасть в финальную часть чемпионата мира в Катаре. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба суда.



Согласно официальному заявлению, такое решение принято из-за отказов сборных Польши, Чехии и Швеции играть с россиянами. Иначе им бы пришлось присудить технические поражения, так как матчи бы не состоялись. В этом случае, считает CAS, была бы нарушена целостность соревнований.

