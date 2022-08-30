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    Любовь Абрековича закончится судом. Обидчикам пастора в Песочном и девушки экс-вратаря «Динамо» предъявили аж 9 уголовных статей

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    СК Петербурга завершил расследование уголовного дела в отношении группы из семи человек, которых обвиняют по восьми уголовным статьям — от похищения до бандитизма.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 30 августа, один из группы уже ждет приговора, так как заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и его дело уже рассматривается по существу. Остальные шестеро обвиняются в создании банды и участии в ней; незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ, разбое; похищении человека; неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и похищении документов. Они ждут, пока в прокуратуре утвердят обвинительное заключение.

    По версии следствия, именно обвиняемые, под руководством двух жителей Петербурга, создали вооруженную группу, которая 19 апреля 2019 в поселке Песочный напала на местного жителя и забрала у него полмиллиона. «Фонтанка» писала, что пострадавшего пастора разбудили кулаками, связали скотчем, а потом обчистили дом.

    Но гораздо громче в СМИ прозвучала история о похищении девушки экс-вратаря «Динамо» с машиной на Ординарной улице в марте 2021 года. Её увезли в частный дом в Ленобласти, откуда в тот же день освободили.

    Как выяснилось, «сюрприз» ей подготовил влюбленный без взаимности парень из Кисловодска. Для её покорения Абрекович должен был освободить девушку, но всё пошло не так. Через два месяца изобретательного, но неудачливого мужчину задержали в сербском ресторане.

    СК отмечает, что в ходе обысков у обвиняемых были изъяты оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества, рации, маски, перчатки, а также предметы, используемые для конспирации.

    Теперь многотомное дело ждет суда.

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