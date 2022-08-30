Любовь Абрековича закончится судом. Обидчикам пастора в Песочном и девушки экс-вратаря «Динамо» предъявили аж 9 уголовных статей

СК Петербурга завершил расследование уголовного дела в отношении группы из семи человек, которых обвиняют по восьми уголовным статьям — от похищения до бандитизма.

Как сообщает пресс-служба ведомства 30 августа, один из группы уже ждет приговора, так как заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и его дело уже рассматривается по существу. Остальные шестеро обвиняются в создании банды и участии в ней; незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ, разбое; похищении человека; неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и похищении документов. Они ждут, пока в прокуратуре утвердят обвинительное заключение.



По версии следствия, именно обвиняемые, под руководством двух жителей Петербурга, создали вооруженную группу, которая 19 апреля 2019 в поселке Песочный напала на местного жителя и забрала у него полмиллиона. «Фонтанка» писала, что пострадавшего пастора разбудили кулаками, связали скотчем, а потом обчистили дом.

Но гораздо громче в СМИ прозвучала история о похищении девушки экс-вратаря «Динамо» с машиной на Ординарной улице в марте 2021 года. Её увезли в частный дом в Ленобласти, откуда в тот же день освободили.

