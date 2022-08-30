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    Рукоблуд из приложения для слежки задержан в Петербурге. Его подозревают в разврате со школьницей

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    В Петербурге задержали подозреваемого, который назвался Денисом и провел недетскую встречу со школьницей после знакомства в Интернете. Он оказался молодым мигрантом и зовут его по-другому.

    24-летнего гражданина соседнего государства, состоящего в России на миграционном учете, взяли накануне вечером на Московском проспекте, стало известно «Фонтанке» 30 августа. Теперь мужчине вменяют развратные действия в отношении лица младше 14 лет, его отправили в изолятор временного содержания.

    Знакомство состоялось в приложении Zenly, которое называют сервисом для «слежки за друзьями». 13-летняя петербурженка условилась встретиться с новым знакомым в четыре часа дня на аллее Евгения Шварца, но вместо прогулки ее ждали домогательства. Обидчика она описала как короткостриженого мужчину лет 20, в синих шортах и спортивной куртке, а также с желтыми шнурками в кроссовках.

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