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    Рукоблуда в синих шортах и с желтыми шнурками ищут в Полюстрово из-за встречи с 13-летней поклонницей приложения для слежки за друзьями

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    Приложение для отслеживания друзей испортило впечатление от лета школьнице из Красногвардейского района. Вместо приключений она получила психологическую травму.

    В полицию с заявлением о насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней дочери 47-летняя петербурженка обратилась накануне около девяти вечера, стало известно «Фонтанке» 29 августа. По предварительной информации, девочка познакомилась с неким Денисом через приложение «Зенли». Они договорились о встрече в четыре дня на аллее Евгения Шварца.

    В условленное место к школьнице подошел короткостриженый мужчина на вид лет 20 в синих шортах и спортивной куртке, а также с желтыми шнурками в кроссовках. Он сильно хотел приобщить девочку к «взрослой жизни», и она пережила, наверное, самые страшные 50 минут до того, как смогла убежать.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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