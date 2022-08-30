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    Увезли в наручниках. В Швейцарии задержали участниц Pussy Riot

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    Участниц панк-рок-группы Pussy Riot Марию Алёхину, Люсю Штейн и Тасо Плетнер задержали в швейцарском Берне за попытку нарисовать «пацифистское» граффити. Об этом в ночь на 30 августа сообщили участники группы в соцсетях.

    Как утверждается в посте, в наручниках активисток увезли в полицию. Также сотрудники правоохранительных органов заставили продюсера Pussy Riot удалить фотографии, подтверждающие это.

    Позже Алёхина уточнила в соцсети, что полиция отпустила их, а также довезла до отеля.

    Напомним, участницы Pussy Riot Мария Алёхина и Людмила Штейн объявлены МВД РФ в федеральный розыск. Они покинули Россию.

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