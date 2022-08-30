Метнулся кабанчиком. Опасного перебежчика поймал видеорегистратор под Петербургом

Видеозапись регистратора в очередной раз доказывает: даже на широкой трассе, оборудованной отбойниками, автомобилисту надо быть готовым к неожиданному появлению препятствия — дикого зверя.



«Кабан удачно перебежал Выборгское шоссе», — сообщает очевидец и публикует видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» 30 августа.

