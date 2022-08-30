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    Метнулся кабанчиком. Опасного перебежчика поймал видеорегистратор под Петербургом

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    Видеозапись регистратора в очередной раз доказывает: даже на широкой трассе, оборудованной отбойниками, автомобилисту надо быть готовым к неожиданному появлению препятствия — дикого зверя.

    «Кабан удачно перебежал Выборгское шоссе», — сообщает очевидец и публикует видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» 30 августа.

    ДТП удалось избежать чудом. Животное пронеслось в считаных метрах от двух машин.

    Напомним также, что сейчас гон начинается у лосей и они чаще выходят на дороги. На прошлой неделе лось погиб от удара об автомобиль неподалёку от Нового Девяткино.

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