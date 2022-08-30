РБК: Перелёты в Сочи и Турцию станут короче только для рейсов из Москвы

Короткий авиакоридор в Сочи и Турцию через закрытое воздушное пространство будет пропускать не более 15 рейсов в час. Об этом 29 августа сообщает РБК со ссылкой на источники в трёх авиаперевозчиках.
Как пишет агентство, с полуночи 30 августа российские авиакомпании смогут воспользоваться дополнительным воздушным коридором, который позволит «спрямить» полёты в Сочи и Турцию. Он предполагает не более 15 рейсов в час в каждую из сторон и будет доступен только для перелётов из Москвы и обратно.
Самолёты из других городов и свыше этого лимита полетят по длинному маршруту — через Казахстан.
О том, что власти планируют обсудить возможность коридора в закрытом сейчас воздушном пространстве на юге страны, сообщалось 27 августа. Собеседники агентства говорят, что «спрямлённые» рейсы позволят выиграть на перелётах из Москвы в Сочи и обратно около 10–20 минут. ТАСС со ссылкой на свои источники писал, что речь может идти о 30–35 минутах.