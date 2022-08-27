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    РБК: Власти обсудят возможность сокращения времени полетов в Сочи и Турцию через воздушный коридор

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    Власти России планируют обсудить возможность создания коридора в закрытом сейчас воздушном пространстве на юге страны, пишет РБК 27 августа со ссылкой на своих собеседников в пяти авиакомпаниях.

    Организация такого коридора позволила бы сократить время перелета в Сочи и курорты Турции.

    По информации издания от двух своих источников в авиаотрасли, обсуждение вопроса должно состояться в ходе разъяснительного совещания с представителями авиакомпаний на тему организации перелетов из центральных областей России на юг в обход воздушного пространства Казахстана.

    Провести это совещание должна Госкорпорация по организации воздушного движения, РБК располагает копией письма с анонсом этого совещания и подтверждением его подлинности от источников.

    Длина этого коридора может составить 10 км в диапазоне высот 10,05–10,65 км. Это позволит сократить перелет Москва (Внуково) — Сочи на 20 минут и на 10 минут — полет в обратную сторону. Также должно сократиться и время полета в Турцию.

    После начала боевых действий на Украине российские власти частично закрыли небо и запретили перелеты в аэропорты юга России (Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту). Ограничение регулярно продлевается, в настоящее время оно действует до 4 сентября.

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