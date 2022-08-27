РБК: Власти обсудят возможность сокращения времени полетов в Сочи и Турцию через воздушный коридор

Власти России планируют обсудить возможность создания коридора в закрытом сейчас воздушном пространстве на юге страны, пишет РБК 27 августа со ссылкой на своих собеседников в пяти авиакомпаниях.



Организация такого коридора позволила бы сократить время перелета в Сочи и курорты Турции.

По информации издания от двух своих источников в авиаотрасли, обсуждение вопроса должно состояться в ходе разъяснительного совещания с представителями авиакомпаний на тему организации перелетов из центральных областей России на юг в обход воздушного пространства Казахстана.