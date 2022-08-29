    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, с-в

    760мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.36eur59.96
    Рейтинг миллиардеров СПбЧто будет с визами?Финны отбирают евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    COVID-19

    Без масок и послаблений. В Петербурге продлили ковидные ограничения

    2573
    1 комментарий

    Губернатор Александр Беглов продлил действие антиковидных мер в Петербурге. Новых ограничений не добавилось, старые останутся ещё на два месяца.

    «Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 октября. Также сохраняются данные ранее рекомендации, в том числе по использованию средств индивидуальной защиты, дезинфекции контактных поверхностей и другие», — сообщает пресс-служба Смольного 29 августа.

    Последнее продление антикоронавирусных мер в Петербурге было в июне. Тогда не обошлось без смягчений: горожанам разрешили жениться в присутствии более 40 человек.

    О том, что по-прежнему запрещено, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close