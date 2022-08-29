Без масок и послаблений. В Петербурге продлили ковидные ограничения

Губернатор Александр Беглов продлил действие антиковидных мер в Петербурге. Новых ограничений не добавилось, старые останутся ещё на два месяца.



«Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 октября. Также сохраняются данные ранее рекомендации, в том числе по использованию средств индивидуальной защиты, дезинфекции контактных поверхностей и другие», — сообщает пресс-служба Смольного 29 августа.



Последнее продление антикоронавирусных мер в Петербурге было в июне. Тогда не обошлось без смягчений: горожанам разрешили жениться в присутствии более 40 человек.

