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    А то всё автобусы и автобусы. В Петербурге второй день горят трамваи

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    Два пожарных расчёта справились с огнём в трамвае на севере Петербурга за 20 минут.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 29 августа, информация о возгорании у дома 14 по Торжковской улице поступила в 15:20. Горело электрооборудование на площади один квадратный метр.

    В 15:39 пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

    В «Горэлектротрансе» по этому поводу «Фонтанке» уточнили, что во время движения по Торжковской водитель обнаружил возгорание на крыше трамвая. Он действовал чётко по инструкции, вызвал пожарных и оперативно самостоятельно ликвидировал возгорание.

    В настоящий момент из-за происшествия движение трамваев на данном участке скорректировано. Трамваи сейчас следуют: № 40 — по Лесному проспекту, № 48 — до ж/д станции «Старая Деревня», № 21 — до Кушелевской дороги.

    Напомним, что накануне другой трамвай горел у дома 151 по проспекту Обуховской Обороны. Задымился переходной отсек. Возгорание также быстро локализовали.

    До этого в Петербурге была «эпидемия» горящих автобусов. «Фонтанка» выясняла, почему так происходит.

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