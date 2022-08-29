А то всё автобусы и автобусы. В Петербурге второй день горят трамваи

Два пожарных расчёта справились с огнём в трамвае на севере Петербурга за 20 минут.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 29 августа, информация о возгорании у дома 14 по Торжковской улице поступила в 15:20. Горело электрооборудование на площади один квадратный метр.



В 15:39 пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

В «Горэлектротрансе» по этому поводу «Фонтанке» уточнили, что во время движения по Торжковской водитель обнаружил возгорание на крыше трамвая. Он действовал чётко по инструкции, вызвал пожарных и оперативно самостоятельно ликвидировал возгорание.