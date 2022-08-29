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    Экономика и санкции

    Губернатор Алиханов ответил, смогут ли пассажиры приехать поездом в Калининград с 1 сентября

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    Перевозки пассажиров по железной дороге в Калининградскую область из других регионов России с 1 сентября не прекратятся, несмотря на отказ литовского Шяуляй-банка проводить операции с РФ. Об этом 29 августа во время прямого эфира во «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

    «Что касается транзита физлиц — с руководством РЖД, с Олегом Валентиновичем Белозёровым, мы этот вопрос обсудили. Найдено также ими решение, и транзит не пострадает железнодорожный. И вы видели, литовцы недавно заявили, что никаких препятствий или запретов на оплату калининградского транзита нет. <...> Сказали, что платить за него можно, и это никак не нарушает санкций», — заявил Алиханов.

    Кроме того, ранее стало ясно, что решение по оплате транзита грузов также удалось найти. Практически все компании, которые занимаются поставками в регион, добавил губернатор, нашли способы оплаты транзита.

    Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что расчёты за транзит российских товаров через республику в Калининградскую область должны проходить без препятствий и после 1 сентября. Санкции на оплату, отметил он, не введены.

    До этого министр транспорта Литвы Марюс Скуодис говорил, что российские и белорусские компании могут оплачивать транзит в Калининград и из него не только через литовский Шяуляй-банк, который отказался проводить операции с Россией. Подойдут и нелитовские банки.

    Напомним, литовский Шяуляй-банк, который обслуживает весь калининградский транзит, объявил, что с 15 августа не будет проводить платёжные операции в рублях, вне зависимости от страны-получателя, а с 1 сентября 2022 года организация вообще перестанет осуществлять платежи в Россию и Белоруссию или из них в любой валюте.

    Проблемы с транзитом грузов в Калининград начались в июне. Власти Литвы сообщали, что не будут пропускать грузы, которые попали под санкции Евросоюза. Впоследствии Еврокомиссия пришла к выводу, что транзит в регион не должен ограничиваться при условии контроля за перевозками.

    В июле «Фонтанка» писала, что железные дороги Литвы возобновили транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом.

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