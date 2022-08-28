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    Кириенко заявил о неизбежности изменения закона об авторских правах

    Разрешат ли в России пиратское ПО? Об этом рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, 28 августа 2022 года

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    Закон об авторских правах будет изменен неизбежно и, возможно, в течение нескольких месяцев, считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. После ухода ведущих западных компаний от Microsoft и IBM до Intel и Oracle вопрос о дальнейшем использовании их разработок в России встал ребром.

    «Неизбежно в связи с уходом с рынка большого количества западных держателей интеллектуальных прав правила все равно придется менять, у нас нет вариантов», — цитирует 28 августа «Интерфакс» заявление Кириенко на встрече с финалистами и организаторами чемпионата Artmasters.

    При этом он не выдвинул конкретных предложений об изменениях, а сам попросил давать предложения, которые «не нарушат баланс внутри творческого сообщества».

    В начале марта СМИ писали, что в России могут отменить ответственность за использование нелицензированного программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции». Но в апреле Минэкономразвития отметило, что нецелесообразно вводить возможность использования нелицензированного ПО для софта, имеющего российские аналоги.

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