Минэкономразвития: Пользоваться пиратским софтом с российскими аналогами нецелесообразно

Минэкономразвития считает, что вводить возможность использования нелицензированного ПО для софта, имеющего российские аналоги, нецелесообразно. Об этом со ссылкой на официальное заявление ведомства 7 апреля сообщает «Интерфакс».



«Для ПО, имеющего российские аналогии, ввод такой возможности, по нашему мнению, нецелесообразен, так как будет способствовать использованию бесплатного нелицензионного импортного ПО, а не платных версий лицензионного отечественного», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

