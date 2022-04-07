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    Минэкономразвития: Пользоваться пиратским софтом с российскими аналогами нецелесообразно

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    Минэкономразвития считает, что вводить возможность использования нелицензированного ПО для софта, имеющего российские аналоги, нецелесообразно. Об этом со ссылкой на официальное заявление ведомства 7 апреля сообщает «Интерфакс».

    «Для ПО, имеющего российские аналогии, ввод такой возможности, по нашему мнению, нецелесообразен, так как будет способствовать использованию бесплатного нелицензионного импортного ПО, а не платных версий лицензионного отечественного», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

    Напомним, 5 марта стало известно, что в правительстве РФ обсуждается отмена ответственности за использование нелицензированного программного обеспечения. Такое решение, по мнению авторов этой идеи, могло бы облегчить приостановку деятельности Microsoft, IBM, Intel и Oracle в России. В тот же день в Минцифры РФ сообщили, что не занимались этим вопросом, но обсудят его с Минэкономразвития.

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    Комментарии (5)

    Ser_N0771
    "Пользоваться пиратским софтом с российскими аналогами нецелесообразно", вместо предлога "с", надо поставить запятую и все встанет на свои места...
    hedgehog_
    это как запрет использовать ихнее по.
    кому надо - тем можно. а остальным - платные рассеянские аналохи
    Cashmare
    сначала возник вопрос: нецелесообразно для кого? прочитал про бесплатно и платное - вопрос отпал
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