Минэкономразвития: Пользоваться пиратским софтом с российскими аналогами нецелесообразно

Минэкономразвития считает, что вводить возможность использования нелицензированного ПО для софта, имеющего российские аналоги, нецелесообразно. Об этом со ссылкой на официальное заявление ведомства 7 апреля сообщает «Интерфакс».
«Для ПО, имеющего российские аналогии, ввод такой возможности, по нашему мнению, нецелесообразен, так как будет способствовать использованию бесплатного нелицензионного импортного ПО, а не платных версий лицензионного отечественного», — говорится в сообщении Минэкономразвития.
Напомним, 5 марта стало известно, что в правительстве РФ обсуждается отмена ответственности за использование нелицензированного программного обеспечения. Такое решение, по мнению авторов этой идеи, могло бы облегчить приостановку деятельности Microsoft, IBM, Intel и Oracle в России. В тот же день в Минцифры РФ сообщили, что не занимались этим вопросом, но обсудят его с Минэкономразвития.