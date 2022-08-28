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    Exxpress: Предполагаемую убийцу Дугиной Наталью Вовк якобы нашли с 17 ножевыми ранениями

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    Австрийское издание Exxpress сообщило якобы о смерти Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналиста и публициста Дарьи Дугиной.

    Как пишет СМИ со ссылкой на неназванные Telegram-каналы, тело Вовк с листком бумаги в руке и 17 ножевыми ранениями нашли на съемной квартире. Где именно — не уточняется. Также издание опубликовало размытую фотографию, на которой якобы запечатлен труп Натальи Вовк.

    Официальных сообщений и комментариев австрийских властей «о смерти Натальи Вовк» нет.

    Как утверждает телеканал Рен-ТВ, опубликованная фотография якобы с телом Вовк была сделана на месте убийства 26-летней москвички женихом еще в 2020 году.

    29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, уезжая вместе с отцом с фестиваля «Традиция», в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. ФСБ 22 августа заявила, что взрыв организовали украинские спецслужбы, а выполнила гражданка Украины Наталья Вовк. Она, по сообщению ведомства, прибыла в Россию вместе с дочерью 23 июля, а 21 августа, совершив подрыв, покинула страну — выехала через Псковскую область в Эстонию.

    Дарья Дугина окончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для RT и «Царьграда». После поездки в Донбасс она попала в санкционные списки Великобритании. Подробнее о том, чем известны Дугина и её отец, читайте в материале «Фонтанки».

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