Exxpress: Предполагаемую убийцу Дугиной Наталью Вовк якобы нашли с 17 ножевыми ранениями

Австрийское издание Exxpress сообщило якобы о смерти Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналиста и публициста Дарьи Дугиной.
Как пишет СМИ со ссылкой на неназванные Telegram-каналы, тело Вовк с листком бумаги в руке и 17 ножевыми ранениями нашли на съемной квартире. Где именно — не уточняется. Также издание опубликовало размытую фотографию, на которой якобы запечатлен труп Натальи Вовк.
Официальных сообщений и комментариев австрийских властей «о смерти Натальи Вовк» нет.
Как утверждает телеканал Рен-ТВ, опубликованная фотография якобы с телом Вовк была сделана на месте убийства 26-летней москвички женихом еще в 2020 году.