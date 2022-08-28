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    Фанаты «Зенита» не стали поддерживать команду в выездном матче с «Уралом» из-за Fan ID

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    Футбольный клуб «Зенит» остался без поддержки в выездном матче 7-го тура чемпионата РПЛ против «Урала». Игра проходит в Екатеринбурге 28 августа.

    Гостевой сектор стадиона «Екатеринбург Арена» полностью пустой из-за решения фанатов «Зенита» не оформлять Fan ID. «Екатеринбург Арена» — один из нескольких стадионов, где система паспортов болельщиков была запущена со старта сезона 2022/23.

    Напомним, что на «Газпром Арене» Fan ID будет запущен только во втором круге чемпионата. Фанаты «Зенита» пока посещают домашние матчи, но только чтобы высказать свою позицию в отношении паспорта болельщика.

    Подробнее о том, как Fan ID обрушил посещаемость футбола в России читайте в материале «Фонтанки».

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