Компания Dell подтвердила, что полностью прекратила работу в России

Американская компания Dell, которая производит компьютеры и серверы, полностью прекратила работу в России. Об этом 27 августа заявил представитель компании Майк Симиенас.
«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России. Еще в феврале мы приняли решение не продавать, не обслуживать и не поддерживать продукцию в России, Беларуси, Донецкой и Луганской областях Украины, в дополнение к уже находящемуся под ограничениями Крыму», — цитирует его Reuters.
Ранее в Минпромторге заявили, что большинство сотрудников Dell из Москвы и Петербурга уже получили предложения работы с конкурентной зарплатой от отечественных компаний.
Об уходе компании из России уже ранее сообщали СМИ.