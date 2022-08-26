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    Экономика и санкции

    СМИ: Американская Dell окончательно уходит из России и сокращает штат работников

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    Американская корпорация Dell, которая производит компьютеры и серверы, окончательно уходит из России, а также сокращает штат сотрудников. Об этом 26 августа сообщает RTVI со ссылкой на источник в компании.

    На данный момент в штате находятся 250 сотрудников. При увольнении, проинформировал собеседник агентства, им собираются выплатить до восьми окладов. В качестве последнего рабочего дня названо 30 августа.

    В Москве у корпорации был офис продаж, а в Петербурге — офис разработок. Отмечается, что программисты компании, которые останутся в России, с большой вероятностью будут сотрудничать с другим юрлицом.

    Об уходе корпорации из России ранее сообщил Cnews. Источник издания информировал, что работникам бесплатно отдают ноутбуки и мониторы. Кому-то выплачивают премию и оставляют ДМС на семью до конца 2022 года.

    По словам собеседника, сейчас компания активно развивает центр разработок в Польше. Никому из российских сотрудников релокацию не предложили.

    О том, что Dell временно прекратила продажу продукции в России, сообщалось в конце февраля 2022 года.

    Ранее «Фонтанка» писала, что продажи ноутбуков в России в июле упали в штуках на 22% год к году. При этом китайские бренды Honor и Huawei укрепляют позиции на российском рынке.

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