СМИ: Американская Dell окончательно уходит из России и сокращает штат работников

Американская корпорация Dell, которая производит компьютеры и серверы, окончательно уходит из России, а также сокращает штат сотрудников. Об этом 26 августа сообщает RTVI со ссылкой на источник в компании.

На данный момент в штате находятся 250 сотрудников. При увольнении, проинформировал собеседник агентства, им собираются выплатить до восьми окладов. В качестве последнего рабочего дня названо 30 августа.

В Москве у корпорации был офис продаж, а в Петербурге — офис разработок. Отмечается, что программисты компании, которые останутся в России, с большой вероятностью будут сотрудничать с другим юрлицом.