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    «Ъ»: В России покупают меньше ноутбуков, но это не мешает выигрывать китайским брендам

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    Продажи ноутбуков в России в июле упали в штуках на 22 % год к году. При этом китайские бренды Honor и Huawei укрепляют позиции на российском рынке.

    Лидером продаж в штуках осталась американская HP с долей 21 % (годом ранее 26 %), на втором месте — Lenovo, которая увеличила долю с 17 % до 18 %. Об этом 25 августа сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на отчёт МТС.

    Следом по списку идут тайваньская Acer с 14 % против 13 % в июле 2021-го и Asus, у которой год к году доля снизилась на 4 % и составила 13 %. Китайские производители Honor и Huawei, в свою очередь, увеличили доли с 5 % до 9 % и с 3 % до 8 % соответственно. Успехи наблюдаются и у тайваньской MSI, которая нарастила долю в два раза — до 6 %, тем самым обогнав Apple (3 % против 8 % в прошлом году).

    По словам источника издания, в июле продажи снизились год к году на 22 %. Другой собеседник пояснил, что лето — традиционно низкий сезон для рынка ноутбуков.

    По мнению экспертов, преждевременно говорить о восстановлении продаж до уровня прошлого года из-за приостановок поставок крупных производителей. Но по итогам четвертого квартала динамика будет положительной за счёт продаж перед Новым годом.

    Напомним, Asus и Acer в марте заявили о прекращении поставок в Россию на фоне специальной военной операции на Украине. Кроме того, в марте официальные продажи в стране свернула Apple, а в начале июня — HP. Весной американские СМИ сообщали, что Lenovo и Xiaomi постепенно уходят с российского рынка, опасаясь санкций.

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