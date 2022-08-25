«Ъ»: В России покупают меньше ноутбуков, но это не мешает выигрывать китайским брендам

Продажи ноутбуков в России в июле упали в штуках на 22 % год к году. При этом китайские бренды Honor и Huawei укрепляют позиции на российском рынке.



Лидером продаж в штуках осталась американская HP с долей 21 % (годом ранее 26 % ), на втором месте — Lenovo, которая увеличила долю с 17 % до 18 % . Об этом 25 августа сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на отчёт МТС.