«Ъ»: В России покупают меньше ноутбуков, но это не мешает выигрывать китайским брендам

Продажи ноутбуков в России в июле упали в штуках на
Лидером продаж в штуках осталась американская HP с долей
Следом по списку идут тайваньская Acer с
По словам источника издания, в июле продажи снизились год к году на
По мнению экспертов, преждевременно говорить о восстановлении продаж до уровня прошлого года из-за приостановок поставок крупных производителей. Но по итогам четвертого квартала динамика будет положительной за счёт продаж перед Новым годом.
Напомним, Asus и Acer в марте заявили о прекращении поставок в Россию на фоне специальной военной операции на Украине. Кроме того, в марте официальные продажи в стране свернула Apple, а в начале июня — HP. Весной американские СМИ сообщали, что Lenovo и Xiaomi постепенно уходят с российского рынка, опасаясь санкций.