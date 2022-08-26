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    Минпромторг: Сотрудникам Dell из Петербурга и Москвы предлагают работу в России

    2034
    4 комментария

    Большинство сотрудников покинувшей Россию Dell из Москвы и Петербурга уже получили предложения работы с конкурентной зарплатой от отечественных компаний. Об этом 26 августа заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

    Он отметил, что российские предприятия наращивают производство и стараются «застолбить место» на рынке — поэтому квалифицированные кадры переходят к ним. Говоря о сотрудниках Dell, Шпак имел в виду «подавляющее большинство специалистов R&D центра и инженеров поддержки компании Dell в Санкт-Петербурге и Москве» (цитата по ТАСС).

    Ранее СМИ сообщили, что американская корпорация Dell, которая производит компьютеры и серверы, окончательно уходит из России, а также сокращает штат сотрудников.

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