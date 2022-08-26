Минпромторг: Сотрудникам Dell из Петербурга и Москвы предлагают работу в России

Большинство сотрудников покинувшей Россию Dell из Москвы и Петербурга уже получили предложения работы с конкурентной зарплатой от отечественных компаний. Об этом 26 августа заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.



Он отметил, что российские предприятия наращивают производство и стараются «застолбить место» на рынке — поэтому квалифицированные кадры переходят к ним. Говоря о сотрудниках Dell, Шпак имел в виду «подавляющее большинство специалистов R&D центра и инженеров поддержки компании Dell в Санкт-Петербурге и Москве» (цитата по ТАСС).