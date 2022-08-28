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    Ямочки и еще 6 генетических мутаций, которые придают нам особый шарм

    Не все изменения генов и хромосом опасные

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    Такую красоту можно унаследовать, если один из родителей имеет рыжие волосы
    Такую красоту можно унаследовать, если один из родителей имеет рыжие волосыФото: Мария Тищенко / NGS.RU
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    Мутации — это не всегда опасно. Есть не только отрицательные изменения генов и хромосом, но и нейтральные и даже полезные. В ходе эволюции люди приобретают особенности метаболизма, работы внутренних органов и даже очаровательные нюансы внешности. Некоторые генетические мутации могут придать внешности человека пикантную изюминку.

    Какие особенности внешности мы можем унаследовать от родителей и кто из знаменитостей имеет такие же дефекты, «Доктор Питер» обсудил с патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой.

    Дистихиаз — повышенная пушистость ресничек

    Эту аномалию имели Людмила Гурченко и Элизабет Тейлор. Их ресницы были густыми, длинными и расположенными в несколько рядов, за счет чего взгляд казался выразительным и манящим.

    На научном языке эту аномалию, от которой не отказались бы миллионы женщины, называют дистихиазом. Дополнительные ресницы растут позади нормальных и создают более объемные, пышные пучки ресничек.

    «Поцелуй ангела»

    Ямочки на щеках — это тоже результат мутации.

    Гены, которые кодируют образование скуловой мышцы, участвующей в формировании улыбки и помогающей открывать и закрывать рот, могут иметь особенность развития — кожную ямку в уголках рта. Когда человек с такой особенностью улыбается, на его лице проступают милые ямочки. Их еще называют «поцелуи ангела», они придают шарм и привлекают взгляд к лицу.

    Ямочки есть у Лизы Боярской, Кэти Холмс и Орландо Блума.

    Ямочка на подбородке

    Поломка в гене, который кодирует развитие тканей подбородка, провоцирует недостаточное развитие волокон соединительной ткани в его нижней части. Неравномерное распределение волокон образует западение кожи, что и придает внешности подобную особенность.

    Ямочку на подбородке можно заметить у Джона Траволты, Оксаны Акиньшиной или Юрия Гагарина.

    Один серый, другой — зеленый

    Гетерохромия в переводе с медицинского языка — это разная окраска радужки глаз. Среди самых известных гетерохромов Дэвид Боуи, Мила Йовович, Кейт Босуорт и Екатерина Гусева.

    Поломка в гене, ответственном за накопление пигмента в области радужки, формирует неравномерное распределение меланоцитов — пигментных клеток. За счет этого образуется подобный дефект.

    Белое пятно в волосах

    У некоторых людей часть волос выглядит как поседевшая или обесцвеченная. Такой нюанс внешности называется полиоз. Это врожденный, обусловленный поломкой гена дефект в пигментации волосяных луковиц. Его имеет, например, юморист и участник телешоу Иван Абрамов.

    Никакими проблемами эта генная поломка не грозит, но привлекает к себе внимание.

    Самая «бледная» изюминка

    Альбинизм — самый броский дефект среди генетических аномалий. Это дефект пигментации: кожа частично или полностью лишена меланина, из-за чего имеет бледный цвет. Лишены пигмента также брови, ресницы и волосы на голове, теле, а также радужка глаз.

    Самые знаменитые альбиносы: Шон Росс — модель из глянцевых журналов, Конни Чиу или Диандра Форрест.

    Рыжие волосы, веснушки и зеленые глаза

    Это наиболее яркая мутация генов, которую можно унаследовать, если хотя бы один из родителей рыжий. Если в семье нет рыжих людей, то она возникает очень редко.

    Рыжие люди имеют особенности пигментации, тонкую кожу и специфическую окраску радужки. Среди самых ярких звезд-рыжиков можно назвать Николь Кидман, Джессику Честейн и Джулианну Мур — все красавицы, как на подбор.

    Такую красоту можно унаследовать, если один из родителей имеет рыжие волосы
    Такую красоту можно унаследовать, если один из родителей имеет рыжие волосыФото: Мария Тищенко / NGS.RU

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