Камерунец Тайсон уклонился от ареста по делу о насилии над жительницей Мурино, но вход к соседке ему закрыт

Всеволожский городской суд Ленобласти не поддержал следствие в борьбе с бойцом из Камеруна Тайсоном, о кошмарной ночи с которым рассказала соседка из Мурино. Его отпустили домой со списком запретов.
Как сообщили «Фонтанке» в областном СК 27 августа, накануне 36-летнего иностранца доставили в суд с ходатайством о заключении под стражу. Суд фигуранта дела о насильственных действиях сексуального характера в следственном изоляторе не увидел, его отпустили с запретом определённых действий.
Среди прочего 36-летнему спортсмену нельзя пользоваться Интернетом и телефоном, за исключением экстренных вызовов и разговоров со следователем и адвокатом, а также навещать соседку, которая проходит по делу потерпевшей.
«Фонтанка» писала об обстоятельствах знакомства 31-летней жительницы Мурино с иностранцем, который представился ей Тайсоном. Силовикам женщина рассказала, как тот сначала зазывал её в гости, а после отказа заманил в квартиру просьбой помочь с кальяном и запер, устроив кошмарную ночь с угрозами ножом и обещаниями жениться.
По данным СК, камерунец имеет вид на жительство в России, но официально нигде не трудоустроен. В профессиональной тусовке его знают как участника подставных боёв, в числе его противников были Вячеслав Дацик и Артём Тарасов.