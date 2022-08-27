Камерунец Тайсон уклонился от ареста по делу о насилии над жительницей Мурино, но вход к соседке ему закрыт

Всеволожский городской суд Ленобласти не поддержал следствие в борьбе с бойцом из Камеруна Тайсоном, о кошмарной ночи с которым рассказала соседка из Мурино. Его отпустили домой со списком запретов.



Как сообщили «Фонтанке» в областном СК 27 августа, накануне 36-летнего иностранца доставили в суд с ходатайством о заключении под стражу. Суд фигуранта дела о насильственных действиях сексуального характера в следственном изоляторе не увидел, его отпустили с запретом определённых действий.