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    СК настаивает на аресте камерунца Тайсона, который подозревается в насилии над жительницей Мурино

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    4 комментария

    36-летний камерунец и участник подставных боев может в ближайшее время уехать в СИЗО. Следствие попросит суд избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба областного управления СК.

    Уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера возбуждено после того, как жительница Мурино рассказала силовикам о кошмарной ночи. По словам 31-летней женщины, Тайсон силой затащил ее в квартиру, спрятал ключи от двери и личные вещи, после чего до утра пытался изнасиловать. Когда жертва начинала громко плакать, африканец включал музыку еще громче. Освободиться дама смогла только поздним утром, когда закрылась в туалете и попросила о помощи свою подругу. Та обратилась в полицию.

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    Комментарии 4

    Pilat26 Авг 2022 в 19:26
    Black Lives Matter?
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