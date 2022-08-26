СК настаивает на аресте камерунца Тайсона, который подозревается в насилии над жительницей Мурино

36-летний камерунец и участник подставных боев может в ближайшее время уехать в СИЗО. Следствие попросит суд избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба областного управления СК.

Уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера возбуждено после того, как жительница Мурино рассказала силовикам о кошмарной ночи. По словам 31-летней женщины, Тайсон силой затащил ее в квартиру, спрятал ключи от двери и личные вещи, после чего до утра пытался изнасиловать. Когда жертва начинала громко плакать, африканец включал музыку еще громче. Освободиться дама смогла только поздним утром, когда закрылась в туалете и попросила о помощи свою подругу. Та обратилась в полицию.