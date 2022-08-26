Медведев рассказал, почему перестал быть либералом и стал «ястребом»

«Связано это не с тем, что я каким-то образом переродился, а с тем, какой курс стали проводить наши партнеры. Этот курс иначе как русофобским я назвать не могу. С этим связано и изменение риторики, ничего в этом удивительного нет», — заявил Медведев в ответ на вопрос о том, почему он из либерала превратился в «ястреба» (цитата по ТАСС ).

Медведев напомнил, что ранее политики из Франции нередко вносили вклад в разрешение конфликтов. В частности, о роли Николя Саркози во время российско-грузинского конфликта. Тогда общение Медведева и Саркози проходило каждый день. Политики смогли найти решение, которое устроило все стороны конфликта, а отношения с Европой были восстановлены.

Напомним, что свою роль в решении конфликта на Украине пытался сыграть и нынешний президент Франции Эммануэль Макрон. По его собственному признанию, с 24 февраля до начала июня он более 100 часов провел в телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.