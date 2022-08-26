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    Медведев рассказал, почему перестал быть либералом и стал «ястребом»

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    Риторика зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева изменилась из-за смены политики западных стран. Такое заявление он сделал в интервью французскому телеканалу LCI.

    «Связано это не с тем, что я каким-то образом переродился, а с тем, какой курс стали проводить наши партнеры. Этот курс иначе как русофобским я назвать не могу. С этим связано и изменение риторики, ничего в этом удивительного нет», — заявил Медведев в ответ на вопрос о том, почему он из либерала превратился в «ястреба» (цитата по ТАСС).

    Медведев напомнил, что ранее политики из Франции нередко вносили вклад в разрешение конфликтов. В частности, о роли Николя Саркози во время российско-грузинского конфликта. Тогда общение Медведева и Саркози проходило каждый день. Политики смогли найти решение, которое устроило все стороны конфликта, а отношения с Европой были восстановлены.

    Напомним, что свою роль в решении конфликта на Украине пытался сыграть и нынешний президент Франции Эммануэль Макрон. По его собственному признанию, с 24 февраля до начала июня он более 100 часов провел в телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

    Впоследствии интенсивность переговоров снизилась. В последний раз на данный момент президенты Франции и России говорили по телефону 19 августа. Речь шла об Украине и Запорожской АЭС.

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    Комментарии 8

    lyolik26 Авг 2022 в 23:27
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