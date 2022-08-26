В Европе может возникнуть дефицит туалетной бумаги из-за российского газа

Финский производитель санитарно-гигиенической бумаги Metsä Tissue предупредил о возможном возникновении дефицита продукции на фоне энергетического кризиса. Об этом говорится 26 августа на сайте компании.



В пресс-релизе сказано, что в последние недели Metsä Tissue была вынуждена сократить производство на своих фабриках в Жилине (Словакия) и Кройцау (Германия) из-за высоких цен на электроэнергию.



«В условиях высоких цен на энергию вероятны дальнейшие сокращения производства, которые также могут повлиять на доступность ежедневной продукции на рынках, поскольку будут иметь место значительные ежедневные производственные потери», — говорится в сообщении.

