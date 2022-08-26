В Европе может возникнуть дефицит туалетной бумаги из-за российского газа

Финский производитель санитарно-гигиенической бумаги Metsä Tissue предупредил о возможном возникновении дефицита продукции на фоне энергетического кризиса. Об этом говорится 26 августа на сайте компании.
В пресс-релизе сказано, что в последние недели Metsä Tissue была вынуждена сократить производство на своих фабриках в Жилине (Словакия) и Кройцау (Германия) из-за высоких цен на электроэнергию.
«В условиях высоких цен на энергию вероятны дальнейшие сокращения производства, которые также могут повлиять на доступность ежедневной продукции на рынках, поскольку будут иметь место значительные ежедневные производственные потери», — говорится в сообщении.
Отмечается, что компания изучила «все возможные меры» по повышению энергоэффективности, продолжается действия по замещению российского газа альтернативными источниками энергии.
Накануне председатель ассоциации бумажной индустрии (Die Papierindustrie) ФРГ Мартин Кренгель заявил о том, что энергетический кризис может привести к сокращению производства туалетной бумаги в Германии.
Тем временем вечером 26 августа цены фьючерсов на газ в Европе впервые с марта превысили $3500 за тысячу кубометров. Напомним, что «Газпром» ранее пообещал на три дня остановить поставки по «Северному потоку» из-за техобслуживания.
Metsä Tissue — один из ведущих поставщиков санитарно-гигиенической бумаги в Европе. Компания выпускает продукцию под брендами Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin и SAGA.