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    В Латвии пропал советский памятник партизанам. Его хотели снести

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    На северо-востоке Латвии пропал памятник в честь партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию. Об этом 26 августа сообщают местные СМИ, ссылаясь на представителя самоуправления Алуксненского края Эвиту Аплоку.

    Монумент подлежал демонтажу. На его месте обнаружили только основание. По данным журналистов, самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте Государственной полиции.

    Пропавший памятник наряду с девятью другими числился в списке подлежащих сносу в Алуксненском крае. Об этом говорится в постановлении кабинета министров Латвии о сносе советских памятников.

    «Фонтанка» писала, что накануне в Риге демонтировали центральный элемент памятника освободителям — 79-метровый обелиск. До этого снесли фигуру Родины-матери и три скульптуры солдат Советской армии.

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