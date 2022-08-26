В Латвии пропал советский памятник партизанам. Его хотели снести

На северо-востоке Латвии пропал памятник в честь партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию. Об этом 26 августа сообщают местные СМИ, ссылаясь на представителя самоуправления Алуксненского края Эвиту Аплоку.



Монумент подлежал демонтажу. На его месте обнаружили только основание. По данным журналистов, самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте Государственной полиции.



Пропавший памятник наряду с девятью другими числился в списке подлежащих сносу в Алуксненском крае. Об этом говорится в постановлении кабинета министров Латвии о сносе советских памятников.

