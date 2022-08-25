В Риге снесли обелиск в составе памятника Освободителям. Посмотрите, как он падал

Днём в четверг полиция полностью перекрыла движение на улицах возле монумента, даже общественный транспорт едет в обход. Местных жителей и гостей столицы просят не приближаться к месту работ. Сегодня суд признал законным решение думы Риги о запрете на проведение акции протеста из-за сноса.

Как рассказал мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис, накануне вечером после совещания со строительными подрядчиками было принято решение приступить к сносу объекта.

Глава МВД Кристап Эклонс заявил, что правоохранители готовы реагировать на любые инциденты у мемориала, чтобы сохранить общественный порядок и безопасность.



Ранее глава МИД страны Эдгар Ринкевич предупредил, что если какой-либо иностранец будет пойман на незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа, его внесут в список нежелательных для Латвии персон и выдворят из страны. При этом страна его гражданства не имеет значения.



В общей сложности 27 человек задержала полиция Латвии у мемориала. Власти также перехватили 14 дронов, которые летали над его территорией. Снос должен быть завершён до 15 ноября.

