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    В Риге снесли обелиск в составе памятника Освободителям. Посмотрите, как он падал

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    В Риге снесли центральный элемент памятника Освободителям — 79-метровый обелиск. Об этом 25 августа сообщают латвийские СМИ.

    Как рассказал мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис, накануне вечером после совещания со строительными подрядчиками было принято решение приступить к сносу объекта.

    Днём в четверг полиция полностью перекрыла движение на улицах возле монумента, даже общественный транспорт едет в обход. Местных жителей и гостей столицы просят не приближаться к месту работ. Сегодня суд признал законным решение думы Риги о запрете на проведение акции протеста из-за сноса.

    Глава МВД Кристап Эклонс заявил, что правоохранители готовы реагировать на любые инциденты у мемориала, чтобы сохранить общественный порядок и безопасность.

    Ранее глава МИД страны Эдгар Ринкевич предупредил, что если какой-либо иностранец будет пойман на незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа, его внесут в список нежелательных для Латвии персон и выдворят из страны. При этом страна его гражданства не имеет значения.

    В общей сложности 27 человек задержала полиция Латвии у мемориала. Власти также перехватили 14 дронов, которые летали над его территорией. Снос должен быть завершён до 15 ноября.

    Напомним, в среду в Риге снесли фигуру Родины-матери, которая входила в композицию памятника Освободителям. Её падение попало на видео.

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