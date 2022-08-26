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    Домино-шоу силовиков в Петербурге продолжается. Фигуранты поедут в ИК строгого режима без звезд

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    Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Тимура Горного, обвинявшегося в получении взятки, попытке мошенничества и даче взятки, а также в отношении Алексея Шиманского и Кирилла Лисового, обвинявшихся в даче взятки. Об этом 26 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Это уголовное дело о домино-шоу силовиков, о котором неоднократно писала «Фонтанка». Многомиллионный куш путешествовал от одних рук к другим. Цепочку запустил бизнесмен Юнг, который пытался откупиться от тех, кто возбудил его уголовное дело. Когда сумма вознаграждения выросла, он избавился от ига одним обращением в ФСБ. Подробнее можно почитать здесь.

    Адвоката Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Алексея Одинцова на взятке от предпринимателя задержали летом 2019 года, от него деньги уже подконтрольно перекочевали к прокурору Горному, перешли к одному из руководителей СК Шиманскому и оказались у оперуполномоченного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Лисового, показавшего редкий пример коррупционного благородства.

    В итоге суд назначил Горному 8,5 года в колонии строгого режима с запретом заниматься определенной деятельностью на 10 лет. Шиманский и Лисовой отправлены в ИК строгого режима на 5 и 7 лет соответственно. Они 5 лет не смогут попасть на госслужбу. Всю троицу лишили званий.

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