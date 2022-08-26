Домино-шоу силовиков в Петербурге продолжается. Фигуранты поедут в ИК строгого режима без звезд

Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Тимура Горного, обвинявшегося в получении взятки, попытке мошенничества и даче взятки, а также в отношении Алексея Шиманского и Кирилла Лисового, обвинявшихся в даче взятки. Об этом 26 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Это уголовное дело о домино-шоу силовиков, о котором неоднократно писала «Фонтанка». Многомиллионный куш путешествовал от одних рук к другим. Цепочку запустил бизнесмен Юнг, который пытался откупиться от тех, кто возбудил его уголовное дело. Когда сумма вознаграждения выросла, он избавился от ига одним обращением в ФСБ. Подробнее можно почитать здесь.