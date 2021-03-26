В Петербурге суд получил уголовное дело о домино-шоу силовиков, которое запустил бизнесмен

О регистрации уголовного дела Тимура Горного, Кирилла Лисового и Алексея Шиманского 26 марта сообщает объединённая пресс-служба судов. Материалы накануне передали судье Куйбышевского суда. До этого дело успело побывать в Дзержинском, откуда ушло по подсудности в Смольнинский, но не задержалось.

Эстафета по передаче многомиллионной взятки в интересах предпринимателя, к которой, по версии следствия, приложили руку сотрудники из транспортной прокуратуры, МВД и СК Петербурга добралась до суда. Путь был нелёгким.

«Данное постановление было обжаловано. Санкт-Петербургский городской суд постановление Дзержинского районного суда изменил, направив дело на рассмотрение в Куйбышевский районный суд», — уточнили в пресс-службе.

«Фонтанка» подробно писала о путешествии многомиллионного куша по силовому Петербургу. Как полагает следствие, цепочку запустил бизнесмен Юнг, который якобы пытался откупиться от тех, кто возбуждал его уголовное дело, а затем, когда сумма вознаграждения выросла, избавился от просителей при помощи ФСБ.

Адвоката Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Алексея Одинцова на взятке от предпринимателя задержали летом 2019 года, от него деньги уже подконтрольно перекочевали к прокурору Горному, перешли к одному из руководителей СК Шиманскому и оказались у оперуполномоченного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Лисового, показавшего редкий пример коррупционного благородства.

Адвокат Одинцов освобождён от уголовной ответственности, Юнг задержан в декабре 2019 года. Горному предъявили обвинение в покушении на мошенничество, получении взятки и посредничестве в передаче взятки. Лисовой и Шиманский проходят по делу только как посредники.