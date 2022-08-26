За право снять падение памятника освободителям Риги боролись минимум 20 дронов. Победила полиция

Падение обелиска в составе рижского памятника освободителям запечатлели с высоты птичьего полёта. Брызги от удара монумента по воде поднялись в воздух на несколько десятков метров.

Видеозапись, на которой это показано, появилась в социальных сетях городской полиции. Там сообщили, что ситуацию во время демонтажа можно оценить как спокойную, без серьёзных происшествий. Тем не менее за неповиновение требованиям правоохранителей задержали четырёх человек, двое из которых кричали лозунги в поддержку России. Возбуждены дела об административных нарушениях.

Отмечается, что одна из женщин попыталась перелезть забор, ограждающий парк Победы. Силовики приказали ей прекратить, но она не выполнила требование. Её оштрафовали на 100 евро. Полиция Латвии задержала в общей сложности 27 человек. За дни сноса нарушения совершили 20 пилотов дронов. «Фонтанка» писала, что накануне в Риге демонтировали центральный элемент памятника освободителям — 79-метровый обелиск. Днём в четверг полиция полностью перекрыла движение на улицах возле монумента, даже общественный транспорт ехал в обход.