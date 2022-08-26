Уходя, H&M оплатил аренду торговых площадей почти на год вперёд

Уходя с российского рынка, шведская компания H&M внесла аренду за свой флагманский магазин в галерее «Актер» в центре Москвы почти на год вперед и согласилась выплатить множество штрафов владельцу торгового центра «Колумбус» — в общей сложности, по оценкам экспертов, на 400 млн руб. Об этом 26 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, арендодатели воспользовались моментом, когда H&M объявил об открытии своих магазинов в августе, и потребовали арендную плату, не позволяя ретейлеру открыть двери магазинов, пока он не выполнит договор.



Штрафы и пени «Колумбусу» (ориентировочно на 250 млн руб.) причитаются за неведение коммерческой деятельности и несвоевременное открытие магазина. H&M, по словам источника, согласился, чтобы сохранить возможность возобновить свою работу в этом торговом центре.

Как поясняет глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, сейчас главный вопрос — готов ли арендодатель, получив уведомление о возобновлении работы магазина, разрешить арендатору открыть магазин.

«Собственник может не давать открыть магазин до того, как ретейлер не компенсирует затраты или другие долги»,— продолжает она.

