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    Уходя, H&M оплатил аренду торговых площадей почти на год вперёд

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    Уходя с российского рынка, шведская компания H&M внесла аренду за свой флагманский магазин в галерее «Актер» в центре Москвы почти на год вперед и согласилась выплатить множество штрафов владельцу торгового центра «Колумбус» — в общей сложности, по оценкам экспертов, на 400 млн руб. Об этом 26 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

    По их данным, арендодатели воспользовались моментом, когда H&M объявил об открытии своих магазинов в августе, и потребовали арендную плату, не позволяя ретейлеру открыть двери магазинов, пока он не выполнит договор.

    Штрафы и пени «Колумбусу» (ориентировочно на 250 млн руб.) причитаются за неведение коммерческой деятельности и несвоевременное открытие магазина. H&M, по словам источника, согласился, чтобы сохранить возможность возобновить свою работу в этом торговом центре.

    Как поясняет глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, сейчас главный вопрос — готов ли арендодатель, получив уведомление о возобновлении работы магазина, разрешить арендатору открыть магазин.

    «Собственник может не давать открыть магазин до того, как ретейлер не компенсирует затраты или другие долги»,— продолжает она.

    H&M Group в марте приостановила работу своего интернет-магазина и офлайн-точек в России. Вскоре владельцы помещений начали подавать на неё в суд. Так, в Москве в июне суд взыскал 537 млн руб. с российской структуры H&M в пользу управляющей компании парка развлечений «Остров мечты».

    В июле ретейлер объявил о предстоящей продаже остатков товара перед окончательным закрытием в России. Утром 3 августа магазин одежды H&M открылся в ТРК «Галерея» в Петербурге — как это было, читайте в репортаже «Фонтанки».

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