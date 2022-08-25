«Каравай» импортозаместил хруст финской булки. В Петербурге открылось новое хлебобулочное производство за 400 млн рублей

Компания «Каравай» 25 августа открыла в Петербурге производство замороженных хлебобулочных изделий для ресторанов, кафе и торговых сетей. Как рассказал генеральный директор компании Андрей Трофимов, инвестиции в проект составили 400 млн рублей.
На новой линии будут выпускаться багеты, три вида круглого хлеба и три вида чиабатт. Такие замороженные полуфабрикаты хранятся на складе при температуре минус 18 градусов, после чего их допекают уже на месте.
По словам Андрея Трофимова, «Каравай» планирует в месяц выпускать 1500 тонн замороженной выпечки и выйти на выручку 2 млрд рублей в год.
Проект реализован с использованием отечественного оборудования, отметил в ходе открытия вице-губернатор Алексей Корабельников. Холдинг «Русская Трапеза» поставил автоматизированную линию подачи и дозирования муки и оборудование для складского участка, а машиностроительный завод СЭМЗ оборудовал участок приготовления заквасок. Но и без бизнеса с иностранным участием не обошлось. «Дочка» финского производителя Dayton Group «Дайтон РУС» осуществила монтаж низкотемпературных камер и оборудования к ним.
Ранее одним из ключевых поставщиков заморозки выступала финская компания Fazer, но 6 марта она объявила об уходе с российского рынка, а ее российские заводы купил холдинг «Коломенский».