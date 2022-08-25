У ЖК «Новая Охта» снова заметили лосенка. Он гуляет там уже три недели

Горожане обеспокоены судьбой лосенка, который, по их словам, уже три недели разгуливает по проспекту Маршака в Красногвардейском районе Петербурга. Они уверяют, что обращались в различные инстанции, но воз и ныне там.



Кадрами с животным 25 августа поделилась с «Фонтанкой» читательница Валентина. Она говорит, что лосенка встретила у дома 12к2 – он ходит по проспекту и между ним и КАДом.