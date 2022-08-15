    Пробки

    5/10

    usd60.9eur62.54
    Повестки-то настоящиеКак получить узбекскую VisaНужна ли вакцинаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Разные миры, разная судьба. Лосят заметили в лесу под Петербургом и в ЖК на парковке

    2754
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    Трёх лосят и одну лосиху заметили в лесу под Петербургом и в «каменных джунглях».

    Зоолог Павел Глазков сфотографировал лосиху с двумя малышами во Всеволожском районе Ленинградской области. Два детёныша у одной самки — редкость, чаще рождается один. В природе лосята остаются с матерью до года, рассказывает Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте» 15 августа.

    Другой лосёнок, из Красногвардейского района Петербурга, похоже, остался без матери. Его видели одного на парковке около ЖК «Новая Охта», видео публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Летом лоси часто выходят к людям, в том числе на дороги. Многие из них — молодые неопытные животные, только начинающие самостоятельную жизнь.

    Фото:
    Каждой твари по паре / Павел Глазков

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close