Разные миры, разная судьба. Лосят заметили в лесу под Петербургом и в ЖК на парковке

Трёх лосят и одну лосиху заметили в лесу под Петербургом и в «каменных джунглях».
Зоолог Павел Глазков сфотографировал лосиху с двумя малышами во Всеволожском районе Ленинградской области. Два детёныша у одной самки — редкость, чаще рождается один. В природе лосята остаются с матерью до года, рассказывает Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте» 15 августа.
Другой лосёнок, из Красногвардейского района Петербурга, похоже, остался без матери. Его видели одного на парковке около ЖК «Новая Охта», видео публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Летом лоси часто выходят к людям, в том числе на дороги. Многие из них — молодые неопытные животные, только начинающие самостоятельную жизнь.