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    Больше 50 петербуржцев попали на ИВЛ с «легким» коронавирусом

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    Новые штаммы коронавируса, распространяющиеся в Петербурге, не гарантируют «легкое» протекание болезни — на ИВЛ к 25 августа уже 53 человека. Для сравнения, на прошлой неделе, 16 августа их было всего 23.

    Как говорится в эпидемиологической справке городского оперштаба от 25 августа, в Петербурге из 2 930 коек заняты 2 347, или 80%. В реанимациях «красных зон» — 199 горожан. Амбулаторно с коронавирусом лечатся еще 26 799 петербуржцев.

    Накануне в петербургском комздраве рассказывали о более легком течении коронавируса в новую волну — пневмоний в три раза меньше, все больше пациентов лечатся на дому, а инфекция практически превратилась в сезонное ОРВИ.

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