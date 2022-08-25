«В любом возрасте хочется жить с радостью и удовольствием». Петербургской пенсионерке нужна помощь

Таисия Кондратьевна почти 50 лет помогала людям — работала медсестрой. Теперь ей самой нужна помощь. Врачи рекомендовали дорогое лекарство для лечения суставов, но оно не выдаётся за госсчёт. Купить препарат на пенсию нереально.

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Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать поддержку своей подопечной.

Таисия Кондратьевна Караваева, 64 года

Требуется лекарственный препарат для лечения тяжелого заболевания суставов.

Стоимость 99 672 руб.

В детстве и юности Таисия Кондратьевна мечтала стать врачом. Росла без родителей, с бабушкой, но смогла подготовиться и поступить в Ленинградский институт им. И. И. Мечникова. К сожалению, вынуждена была прервать учебу по состоянию здоровья, но медицину не бросила. Чуть позже отучилась на медсестру. И отработала в разных городских стационарах почти пятьдесят лет.



На посту Таисия Кондратьевна была всегда готова помочь, всегда с полной отдачей, всегда на ногах. Даже когда в сорок пять лет в результате тромбоэмболии у неё оторвался тромб, женщина не ушла из профессии.



Сейчас Таисию Кондратьевну больше всего беспокоят ноги: из-за постоянных болей в суставах она едва может ходить. Недавно лечащий врач назначил пенсионерке новый курс лечения современным инъекционным препаратом. Дорогостоящее лекарство нельзя получить бесплатно, оно не входит в перечень льготных препаратов.

Купить препарат самостоятельно не получается — женщина живёт на пенсию в 17 тысяч рублей, треть которой уже уходит на лекарства. К сожалению, приходится покупать дорогие оригинальные препараты, поскольку более дешёвые аналоги не помогают. Помочь некому, мужа нет, дети помогают с бытовыми вопросами, но финансово поддержать не могут.



Таисия Кондратьевна обратилась за помощью в благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает помощь пожилым петербуржцам. Фонд открыл сбор.

«Наша подопечная надеется на отклик добрых людей. В любом возрасте очень хочется жить с радостью и удовольствием. Особенно когда ты пятьдесят лет служил людям каждый день», — сказали в фонде.

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Команда БФ «Долго и счастливо» вновь благодарит петербуржцев, в том числе читателей «Фонтанки» за оказанную помощь:



«От всей души благодарим читателей «Фонтанки» за доброту и заботу о пожилых людях — подопечных нашего фонда. Благодаря вашей помощи мы смогли передать Марине Павловне Поляковой годовой запас дорогостоящего препарата для курсового лечения тяжелого остеопороза. Получая лекарство, впервые за долгое время Марина Павловна улыбалась. Радость, надежда и благодарность — чувства, которые теперь испытывает наша подопечная.

