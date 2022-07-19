Избавиться от боли и стать самостоятельней. Петербургской пенсионерке нужна помощь

У Марины Павловны диагностировали тяжёлый остеопороз. Это заболевание сопровождается постоянными болями в спине и суставах, а кости становятся хрупкими. Пенсионерке рекомендовали препарат, который поможет взять болезнь под контроль и избавить от боли. Но получить его за госсчёт нереально.

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Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит о помощи для своей подопечной. Полякова Марина Павловна, 82 года.



Требуется лекарственный препарат для курсового лечения тяжёлого остеопороза, осложненного переломом шейки бедра.



Стоимость 287 064 руб. Не хватает 251 042 руб.

Марина Павловна родилась в Ленинграде. В начале войны семья эвакуировалась в Новосибирск, домой вернулись уже после Победы. После школы окончила медицинское училище, потом Химико-фармацевтический институт. Большую часть жизнь проработала фармацевтом-провизором в городских аптеках.

Несколько лет назад Марина Павловна поскользнулась и сломала шейку бедра. Последовала операция, длительная реабилитация и диагноз — остеопороз тяжёлой степени. И боли в спине и суставах, и хрупкость костей, и плохая сращиваемость после переломов — последствия этого заболевания.



Помочь может курсовое лечение высокоэффективным препаратом «Форстео», он единственный в настоящее время способен эффективно взять под контроль остеопороз, остановить его развитие, укрепить кости и избавить от боли. Однако есть одно «но», стоимость такой терапии — около 300 тысяч рублей.

Шансов на получение помощи от государства почти нет, очередь на получение дорогостоящего препарата растянулась на годы. С пенсии таких денег не накопишь. Дочь с зятем очень хотели бы помочь Марине Павловне, но в семейном бюджете таких денег нет: зять — основной добытчик, дочь сидит дома с маленьким ребёнком и подрабатывает репетитором английского языка в детском саду.



Именно поэтому Марина Павловна и обратилась за помощью в фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку петербургским пенсионерам. Она надеется, что благодаря неравнодушным людям сможет стать более самостоятельной, двигаться, помогать по хозяйству, принимать участие в семейной жизни.



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