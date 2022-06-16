Бесплатно не положено. Петербургский пенсионер нуждается в помощи

Александр Леонтьевич 50 лет спасал жизни, работая пожарным. Теперь он сам нуждается в помощи. У пенсионера возникли проблемы со слухом, но бесплатно слуховые аппараты ему не полагаются — степень потери слуха не считается критической. Купить их на пенсию петербуржец не в состоянии.
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать поддержку своему подопечному.
Храмцов Александр Леонтьевич, 71 год.
Необходимы многоканальные цифровые слуховые аппараты.
Стоимость — 103 500 рублей.
Большую часть жизни Александр Леонтьевич посвятил спасению людей: 50 лет подряд он отработал пожарным, 31 год — непосредственно тушил огонь, был командиром отделения дымовиков. Несколько раз пострадал так, что еле откачали. Несколько раз писал рапорт об уходе, но так и не смог бросить профессию.
«Мои самые сложные пожары пришлись на 1970–1980-е годы. Тогда часто горели большие производственные здания, заводы, стройки, нефтебазы. Тушили и Кировский завод, и ЛМЗ, и Киришскую нефтебазу», — вспоминает Александр Леонтьевич.
В последнее время у него появились серьёзные проблемы со слухом, из-за чего Александр Леонтьевич испытывает сложности в повседневной жизни. На улице не может понять, с какой стороны приближается транспорт. Плохо различает звуки, они сливаются в один общий гул. Не может нормально общаться с близкими и друзьями, продавцами в магазинах — приходится всё время прислушиваться и переспрашивать.
Бесплатные слуховые аппараты Александру Леонтьевичу не положены, так как степень потери слуха не считается критической. Купить дорогостоящие приборы семья не в состоянии. Пенсии Александра Леонтьевича и супруги только-только хватает на жизнь: оплату квартиры, лекарства, еду, одежду. Дети помогают с бытовыми вопросами, но собрать нужную сумму они не могут.
Александр Леонтьевич всю жизнь приходил на помощь и спасал других. Теперь ему самому нужна помощь.
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Команда благотворительного фонда «Долго и счастливо» вновь благодарит за помощь петербуржцев, в том числе и читателей нашего издания:
«От всей души благодарим читателей «Фонтанки» за отзывчивость и доброту. Благодаря вашей помощи были собраны средства на оплату дорогостоящего препарата, необходимого для курсового лечения тяжелого остеопороза для Валентины Васильевны Баданиной. Лекарство должно помочь восстановлению костной ткани и избавить женщину от боли и частых переломов. Валентина Васильевна благодарит каждого, кто пришел ей на помощь в трудную минуту. И мы с радостью к ней присоединяемся».