Бесплатно не положено. Петербургский пенсионер нуждается в помощи

Александр Леонтьевич 50 лет спасал жизни, работая пожарным. Теперь он сам нуждается в помощи. У пенсионера возникли проблемы со слухом, но бесплатно слуховые аппараты ему не полагаются — степень потери слуха не считается критической. Купить их на пенсию петербуржец не в состоянии.



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Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать поддержку своему подопечному.

Храмцов Александр Леонтьевич, 71 год.

Необходимы многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость — 103 500 рублей.

Большую часть жизни Александр Леонтьевич посвятил спасению людей: 50 лет подряд он отработал пожарным, 31 год — непосредственно тушил огонь, был командиром отделения дымовиков. Несколько раз пострадал так, что еле откачали. Несколько раз писал рапорт об уходе, но так и не смог бросить профессию.



«Мои самые сложные пожары пришлись на 1970–1980-е годы. Тогда часто горели большие производственные здания, заводы, стройки, нефтебазы. Тушили и Кировский завод, и ЛМЗ, и Киришскую нефтебазу», — вспоминает Александр Леонтьевич.

В последнее время у него появились серьёзные проблемы со слухом, из-за чего Александр Леонтьевич испытывает сложности в повседневной жизни. На улице не может понять, с какой стороны приближается транспорт. Плохо различает звуки, они сливаются в один общий гул. Не может нормально общаться с близкими и друзьями, продавцами в магазинах — приходится всё время прислушиваться и переспрашивать.



Бесплатные слуховые аппараты Александру Леонтьевичу не положены, так как степень потери слуха не считается критической. Купить дорогостоящие приборы семья не в состоянии. Пенсии Александра Леонтьевича и супруги только-только хватает на жизнь: оплату квартиры, лекарства, еду, одежду. Дети помогают с бытовыми вопросами, но собрать нужную сумму они не могут.

Александр Леонтьевич всю жизнь приходил на помощь и спасал других. Теперь ему самому нужна помощь.

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