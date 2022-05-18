Прерывать лечение нельзя. Петербургская пенсионерка нуждается в помощи

Валентина Васильевна некоторое время назад перенесла инсульт. К этому добавился тяжёлый прогрессирующий остеопороз. Она уже начала лечение, но необходимых лекарств хватит только на половину курса. Купить препараты на пенсию женщина не состоянии.



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Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь собрать средства на дорогостоящее лекарство.

Валентина Васильевна Баданина, 69 лет.

Требуется курсовое лечение тяжёлого прогрессирующего остеопороза, осложнённого множественными переломами.

Стоимость 275 244 руб. Не хватает 151 317 руб.



Валентина Васильевна родилась в Ленинграде, закончила Педиатрическую академию. Первые десять лет работала участковым педиатром, потом перешла в студенческую поликлинику. На заслуженный отдых ушла с поста заведующей большим поликлиническим отделением. Ушла не по своей воле, а из-за инсульта.



До пандемии женщина каждые несколько месяцев проходила постинсультную реабилитацию, после чего чувствовала себя гораздо лучше. Во время ковида специалистов приходилось приглашать домой, семья потратила на них все и без того невеликие накопления.



Сейчас перед пенсионеркой встала еще одна медицинская проблема — у Валентины Васильевны тяжёлый прогрессирующий остеопороз с множественными переломами и сильными болями. Остановить тяжелое заболевание может только высокоэффективный препарат «Форстео», не имеющий аналогов, курс лечения которым стоит более 270 тысяч рублей.

Пенсия у Валентины Васильевна около 20 тысяч рублей, не менее четверти уже остается в аптеке. Дочь поддерживает маму по мере сил, но таких больших денег нет и у неё. Пришлось обратиться к благотворительным организациям. Первыми на помощь пришли бывшие коллеги из фонда «Врачебное братство». Они оплатили шесть упаковок дорогостоящего препарата для того, чтобы Валентина Васильевна смогла начать лечение как можно скорее.



Однако для достижения оптимального результата необходимо пройти годовой курс лечения полностью, для чего требуется найти средства ещё на шесть упаковок лекарства. В этом ей помогает благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий помощь петербургским пенсионерам. Валентина Васильевна очень надеется на помощь неравнодушных людей и верит в то, что современный препарат поможет ей вернуться к более-менее полноценной жизни.

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Команда БФ «Долго и счастливо» вновь благодарит читателей «Фонтанки» за поддержку пожилых петербуржцев:

