Хочется ходить своими ногами. Петербургской пенсионерке нужна помощь

Любовь Александровна всю жизнь работала на тяжёлой работе. Это серьёзно сказалось на её здоровье. Недавно врачи назначили ей курс современных импортных препаратов для лечения заболевания суставов. За госсчёт лекарства не выдаются. Купить их на пенсию женщина не в состоянии.

Всю жизнь Лариса Александровна много и тяжело работала. В наш город приехала за лучшей жизнью, в родном Кисловодске работы не хватало. Отец пропал без вести на войне, мама тянула детей сама. Речь о высшем образовании не шла, надо было думать о том, как обеспечить себя самостоятельно. В Ленинграде пошла на стройку маляром.

«За десять лет, к сожалению, серьёзно подорвала здоровье, — рассказывает Лариса Александровна. — Приходилось постоянно таскать тяжести, работать на сквозняке и холоде. На Кировском заводе, например, мы в мороз шпаклевали окна. Подышишь на окно, потрёшь его и шпаклюешь».



Затем Лариса Александровна работала машинистом котельной и лифтовым механиком. Трудилась до пенсии, пока здоровье совсем не посыпалось: диабет, гипертония... Но самые большие проблемы — с суставами. Женщина постоянно испытывает сильные боли, ходит с большим трудом.



Недавно лечащий врач назначил ей новый курс современных импортных препаратов, купить которые самостоятельно Ларисе Александровне не по карману. Из пенсии в 17 тысяч рублей большая часть уходит на лекарства. Если для лечения диабета женщина что-то получает от государства бесплатно, то от остальных болезней приходится всё покупать самой. Стоит это недёшево. Помочь некому — супруг давно умер, дети иногда помогают, но дорогие лекарства не по карману и им.



Ларисе Александровне очень хочется пожить в удовольствие, без боли и забот. Она старается не концентрироваться на болезнях и обожает читать. Особенно любит историческую литературу и мемуары. Покупать книги дорого, но есть же библиотеки. Она хочет ходить в библиотеку своими ногами, гулять по нашему прекрасному городу и, может быть, иногда позволить себе театр или музей.

