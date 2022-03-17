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«У нас снова настоящее чудо!» Читатели «Фонтанки» за полдня собрали необходимую сумму для пенсионерки

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Читатели «Фонтанки» снова пришли на помощь и помогли оперативно собрать деньги для петербургской пенсионерки.

Напомним, сегодня, 17 марта, на страницах издания была опубликована просьба от благотворительного фонда «Долго и счастливо», который поддерживает петербургских пенсионеров. Одной из подопечных фонда — Любови Николаевне — требуются слуховые аппараты. Слухопротезирование за госсчёт ей не положено, а приобрести аппараты на пенсию она не в состоянии.

Сумма не то чтобы большая — около 89 тысяч рублей, но, учитывая нынешнюю ситуацию, а также тот факт, что сборы на нужды взрослых людей идут очень медленно, в фонде не рассчитывали на такой быстрый отклик — после публикации на «Фонтанке» вся сумма была собрана за полдня. И это далеко не первый раз, когда читатели нашего издания с готовностью приходят на помощь пожилым горожанам.

«У нас снова — настоящее чудо! Средства для Любови Николаевны Соловьевой собраны в полном объеме. Менее чем за полдня. Просим передать нашу глубочайшую благодарность всем, кто откликнулся. И будем продолжать помогать тем, кому нужна наша помощь. Вместе», — поблагодарили в фонде.

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Комментарии (1)

812
бюджет не пробовал ее вылечииь?
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