«У нас снова настоящее чудо!» Читатели «Фонтанки» за полдня собрали необходимую сумму для пенсионерки

Читатели «Фонтанки» снова пришли на помощь и помогли оперативно собрать деньги для петербургской пенсионерки.



Напомним, сегодня, 17 марта, на страницах издания была опубликована просьба от благотворительного фонда «Долго и счастливо», который поддерживает петербургских пенсионеров. Одной из подопечных фонда — Любови Николаевне — требуются слуховые аппараты. Слухопротезирование за госсчёт ей не положено, а приобрести аппараты на пенсию она не в состоянии.



Сумма не то чтобы большая — около 89 тысяч рублей, но, учитывая нынешнюю ситуацию, а также тот факт, что сборы на нужды взрослых людей идут очень медленно, в фонде не рассчитывали на такой быстрый отклик — после публикации на «Фонтанке» вся сумма была собрана за полдня. И это далеко не первый раз, когда читатели нашего издания с готовностью приходят на помощь пожилым горожанам.

