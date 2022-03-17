Обратиться больше не к кому. Петербургская пенсионерка просит о помощи

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Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать помощь в сборе средств.

Любовь Николаевна Соловьева, 69 лет.

Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость 88 750 руб.

О Ленинграде Любовь Николаевна мечтала с самого детства, однажды увидев его на картинке в детской книжке. Отец рано умер, мама поднимала девочку сама. Работала птичницей и свинаркой, девочка с десяти лет помогала ей в совхозе. Но всегда стремилась к большему.

Приехав в Ленинград, девушка поступила в техникум, доучиться не смогла, нужно было зарабатывать деньги. Откликнувшись на вакансию судостроительного завода, больше тридцати лет отработала изолировщицей корпусов кораблей.



«Пошла на очень вредную работу — другой хорошо оплачиваемой работы найти не смогла. Тридцать лет отстояла с ножовкой в одной руке и молотком в другой. В ацетоне буквально купались. Работали в плохоньких респираторах, защищали они, конечно, так себе. Но корабли получались отличные», — вспоминает Любовь Николаевна.

Последние два года у Любови Николаевны резко ухудшился слух: общаясь с окружающими, она читает ответы на свои вопросы по губам. Помочь могут современные цифровые слуховые аппараты, но купить дорогостоящие приборы самостоятельно не получается. Из пенсии в 20 тысяч более 5 тысяч женщина тратит на лекарства, столько же уходит на оплату услуг ЖКХ. Остальное — на продукты, одежду, обувь. Дети тоже помочь не могут, они сами находятся в сложной финансовой ситуации.

Ждать помощи от государства не приходится, льготное слухопротезирование пенсионерке не положено. Именно поэтому она приняла непростое решение обратиться за помощью в фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку пожилым петербуржцам. Фонд открыл сбор.



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