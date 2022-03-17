Обратиться больше не к кому. Петербургская пенсионерка просит о помощи

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать помощь в сборе средств.
Любовь Николаевна Соловьева, 69 лет.
Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.
Стоимость 88 750 руб.
О Ленинграде Любовь Николаевна мечтала с самого детства, однажды увидев его на картинке в детской книжке. Отец рано умер, мама поднимала девочку сама. Работала птичницей и свинаркой, девочка с десяти лет помогала ей в совхозе. Но всегда стремилась к большему.
Приехав в Ленинград, девушка поступила в техникум, доучиться не смогла, нужно было зарабатывать деньги. Откликнувшись на вакансию судостроительного завода, больше тридцати лет отработала изолировщицей корпусов кораблей.
«Пошла на очень вредную работу — другой хорошо оплачиваемой работы найти не смогла. Тридцать лет отстояла с ножовкой в одной руке и молотком в другой. В ацетоне буквально купались. Работали в плохоньких респираторах, защищали они, конечно, так себе. Но корабли получались отличные», — вспоминает Любовь Николаевна.
Последние два года у Любови Николаевны резко ухудшился слух: общаясь с окружающими, она читает ответы на свои вопросы по губам. Помочь могут современные цифровые слуховые аппараты, но купить дорогостоящие приборы самостоятельно не получается. Из пенсии в 20 тысяч более 5 тысяч женщина тратит на лекарства, столько же уходит на оплату услуг ЖКХ. Остальное — на продукты, одежду, обувь. Дети тоже помочь не могут, они сами находятся в сложной финансовой ситуации.
Ждать помощи от государства не приходится, льготное слухопротезирование пенсионерке не положено. Именно поэтому она приняла непростое решение обратиться за помощью в фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку пожилым петербуржцам. Фонд открыл сбор.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ
Благотворительный фонд «Долго и счастливо» в очередной раз выражает благодарность читателям «Фонтанки»:
«От всей души благодарим читателей «Фонтанки» за доброту и активнейшую помощь, благодаря которой, буквально в течение трёх дней, были собраны необходимые средства для оплаты дорогостоящих лекарств для Николая Александровича Позднякова. Наш подопечный был растроган до слёз, узнав, сколько людей его поддержали. Николай Александрович передаёт всем слова благодарности и пожелания здоровья! И мы с радостью к нему присоединяемся».