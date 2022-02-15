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«Должен быть здоровым, чтобы поддерживать родных». Петербургскому пенсионеру нужна помощь

Николай Александрович вместе с супругой уже двадцать лет ухаживает за дочерью, получившей тяжелейшие травмы в аварии. Однако здоровье уже начинает подводить. Врачи прописали пенсионеру дорогостоящее лекарство, не входящее в список льготных. Но купить его нет возможности — большая часть пенсии уже остаётся в аптеке.

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Благотворительный фонд «Долго и счастливо» просит оказать помощь в сборе средств.

Николай Александрович Поздняков, 67 лет.

Требуются лекарственные препараты для лечения заболеваний суставов.

Стоимость 103 200 руб.

Николаю Александровичу жизненно необходимо быть более-менее здоровым, ведь он должен поддерживать своих родных. Его единственная дочь, попав двадцать лет назад в аварию, получила тяжелую черепно-мозговую травму и до сих пор так и не восстановилась. Несмотря на многочисленные операции и лекарства, она не может ни учиться, ни работать и нуждается в постоянной реабилитации, санаторном лечении и, соответственно, сопровождении. Эти хлопоты Николай Александрович делит поровну с супругой.

Однако со здоровьем у него самого последние годы неважно. Возможно, сказываются десятилетия тяжелого труда столяром на стройке, возможно — переживания за дочь. С проблемами желудочно-кишечного тракта он несколько лет назад попал в больницу, провёл там полгода, из палаты на восемь человек выжили только двое. Николай Александрович считает, что в некотором смысле он получил второе рождение.

В последнее время его особенно беспокоят суставы: ходить стало совсем тяжело, к тому же мучают постоянные боли. Лечащий врач назначил новый курс лечения внутрисуставными инъекциями, не входящими в перечень льготных лекарств. Купить дорогостоящие импортные препараты не на что — большая часть пенсии уже остаётся в аптеке. Помочь некому. Остается одна надежда — на поддержку неравнодушных людей.

Николай Александрович обратился за поддержкой в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает помощь пожилым жителям Северной столицы. Фонд открыл сбор.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

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