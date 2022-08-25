Назло недоброжелателям и завистникам. Путин рассказал о росте доходов России

Доходы российского бюджета растут, несмотря на проблемы, которые стране создают недоброжелатели и завистники. Об этом 25 августа заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета всё-таки идёт нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, — по-моему, на 24 процента за последнее время», — сказал глава государства.



При этом он отметил, что в среднесрочной перспективе существуют риски, которые никуда не исчезли, однако на данный момент наблюдается стабилизация экономических показателей.

Егоров, в свою очередь, доложил, что консолидированный бюджет в первом полугодии вырос на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В сумме это плюс 4,1 триллиона рублей. Безусловно, нефтегазовые доходы и конъюнктура сыграли существенную роль в этом наполнении. Но, как Вы абсолютно верно сказали, 24 процента (это, кстати говоря, два триллиона рублей) — это ненефтегазовые доходы», ­— добавил руководитель ФНС.

