Назло недоброжелателям и завистникам. Путин рассказал о росте доходов России

Доходы российского бюджета растут, несмотря на проблемы, которые стране создают недоброжелатели и завистники. Об этом 25 августа заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.
«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета всё-таки идёт нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, — по-моему, на 24 процента за последнее время», — сказал глава государства.
При этом он отметил, что в среднесрочной перспективе существуют риски, которые никуда не исчезли, однако на данный момент наблюдается стабилизация экономических показателей.
Егоров, в свою очередь, доложил, что консолидированный бюджет в первом полугодии вырос на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В сумме это плюс 4,1 триллиона рублей. Безусловно, нефтегазовые доходы и конъюнктура сыграли существенную роль в этом наполнении. Но, как Вы абсолютно верно сказали, 24 процента (это, кстати говоря, два триллиона рублей) — это ненефтегазовые доходы», — добавил руководитель ФНС.
«Фонтанка» писала, что в Петербурге уже перевыполнили план по доходам на прибыль. Поступления налога за первое полугодие 2022 года почти в 3 раза превысили поступления за первую половину прошлого года. Как следует из данных на сайте комфина, всего в бюджет поступило 318,5 млрд рублей, что на