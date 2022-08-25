На Васильевском острове эвакуатором вынимали внедорожник из ресторана Евгения Пригожина

Въехавший в ресторан на Васильевском острове автомобиль получил настолько сильные повреждения, что покинуть место ДТП своим ходом не смог. Его пришлось вывозить на эвакуаторе. Видеозапись погрузки предоставил «Фонтанке» очевидец. Процесс снимали и журналисты с камерами. Сам ресторан с весны работает только в качестве площадки для дискуссионного клуба «Кибер фронт Z».
«Митсубиши Паджеро Спорт» рано утром 25 августа въехал в закрытый ресторан на пересечении Университетской набережной и 6-й линии В.О. По предварительным данным «Фонтанки», 49-летний водитель был трезв, но засмотрелся в телефон, наскочил на поребрик и, потеряв управление, выехал на тротуар. Под удар попало стекло веранды Street Food Bar №1. ДТП, предварительно, обошлось без серьёзных травм.
Ресторан на набережной уже попадал на страницы «Фонтанки». В баре Евгения Пригожина движение «Киберфронт Z» организовало дискуссионный клуб.