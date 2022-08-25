Утро без кофе. На набережной Невы водитель прямо сквозь стекло въехал в закрытый ресторан

Рано утром 25 августа необычное ДТП произошло в одном из видовых мест Петербурга, на Университетской набережной.
На пересечении набережной и 6-й линии В.О. внедорожник въехал в ресторан Street Food Bar №1, пробив стекло. На тот момент заведение ещё было закрыто.
По предварительным данным «Фонтанки», водитель был трезв и, скорее всего, не пострадал. Предположительно, он засмотрелся в телефон, наехал на поребрик и влетел в ресторан. Ему 49 лет, он уроженец Курской области, а в последние годы живёт в Петербурге.
Фотографии с места аварии публикуют также телеграм-канал «Мегаполис» и группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Точные обстоятельства ДТП выясняются.