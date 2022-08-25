    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, сев

    766мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60eur59.51
    Как в СПб болеют ковидомЧастные школы дорожаютУспеть достроить метро до 2024Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Утро без кофе. На набережной Невы водитель прямо сквозь стекло въехал в закрытый ресторан

    2388
    3 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Рано утром 25 августа необычное ДТП произошло в одном из видовых мест Петербурга, на Университетской набережной.

    На пересечении набережной и 6-й линии В.О. внедорожник въехал в ресторан Street Food Bar №1, пробив стекло. На тот момент заведение ещё было закрыто.

    ПоделитьсяПоделиться

    По предварительным данным «Фонтанки», водитель был трезв и, скорее всего, не пострадал. Предположительно, он засмотрелся в телефон, наехал на поребрик и влетел в ресторан. Ему 49 лет, он уроженец Курской области, а в последние годы живёт в Петербурге.

    Фотографии с места аварии публикуют также телеграм-канал «Мегаполис» и группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Точные обстоятельства ДТП выясняются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    ДЮрьевич25 Авг 2022 в 10:31
    Курянин
    +0−0
    местный фонтан25 Авг 2022 в 10:25
    в пригожинский кабак с разбегу, красиво
    +0−0
    piterez25 Авг 2022 в 10:21
    Там еще два столба до веранды, без умысла такое не сотворить...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close