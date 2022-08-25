Гидрометцентр: Вода в Неве опустилась ниже опасной отметки

В нескольких регионах России зафиксирован опасно низкий уровень воды в реках. Среди них — Ленинградская область, где обмелела Нева. Погода может помешать судоходству.

«Сейчас большая часть опасных гидрологических явлений связана с летней меженью (самый низкий уровень воды в реке, озере. — Прим. ред. ). В Нижегородской области на реке Ветлуга, в Кировской области на Вятке, в Коми на реках Печора, Уса, Вычегда, в Ленинградской области на Неве уровень ниже опасно низкой отметки. Это препятствует судоходству», — рассказал ТАСС 25 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Такие же сложности в Красноярском крае и Хакасии, а также в Дагестане. На Алтае, в Томской области, Забайкалье и ЯНАО реки настолько обмелели, что некоторые виды судов в ближайшее время вообще не смогут ходить по ним.



Аномальной жарой Россия, напомним, обязана масштабному разрастающемуся антициклону. В Европе еще хуже: засуха может стать самой сильной за 500 лет. В Петербурге тоже жарко, но в ближайшие два дня возможны дожди и грозы.

