Огромный антициклон расширяется, жара в России станет сильнее

Фото: Дорожный комитет Ленобласти Поделиться Поделиться





Жара на Русской равнине набирает силу: вызвавший её огромный антициклон расширяется. Об этом 24 августа сообщает Центр «ФОБОС» в своих «Метеоновостях».

В Москве минувшие сутки стали самыми жаркими с начала августа, плюс 32 градуса. В центрах соцобслуживания заработали «пункты прохлады», где москвичи могут отдохнуть от жары и запаха гари.

В Рязанской области, где тушение лесов продолжается круглосуточно, но площадь пожара стремительно разрастается, воздух прогрелся почти до 34 градусов. В Ростовской области крупный пожар угрожал хутору Диченский в Каменском районе, его удалось локализовать на 54 гектарах. В Коми площадь возгораний за несколько дней выросла вдвое и к 23 августа превысила 10 тысяч гектаров. В ХМАО площадь пожаров выросла втрое, дым добрался до Екатеринбурга.



«Всё происходящее — следствие влияния одного атмосферного образования, огромного малоподвижного антициклона, который с начала месяца кружит над европейской частью России и удерживает в регионе очень жаркую погоду без намёка на осадки. Этот очаг не просто не слабеет, а в последние дни начал распространяться на восток. Например, в Ханты-Мансийске ещё в выходные было +14…+15°, а во вторник воздух прогрелся до июльских +25°. Сегодня антициклон пробьётся еще дальше — в Зауралье, вплоть до верховий Оби. Из-за особенностей циркуляции воздуха в очаге высокого давления в центр России продолжит выносить дым от природных пожаров в Рязанской области, а на юг Урала — из северо-западной части Приобья», — поясняет «ФОБОС».



В Сибири потеплеет до 20–25 градусов, на Урале — до 27–32. Средний Урал в пятницу зацепит краем грозовой фронт, что поможет очистить воздух от гари и снизит температуру на несколько градусов. В низовьях Дона температура превысит 35 градусов. На Русской равнине сохранятся 30-градусные значения. При этом жителям Центральной России, находящейся прямо в центре антициклона, рассчитывать на существенные осадки не стоит.

В Европа засуха этого лета может оказаться самой серьёзной за последние 500 лет, опасаются в Еврокомиссии. Регион пережил несколько волн аномальной жары, обмелели даже крупные реки (Рейн, Дунай и Темза), лесные пожары охватили Португалию, Словению, Чехию, Албанию, Испанию, Францию. Чрезвычайно низкий уровень рек не может обеспечить надлежащую работу гидроэлектростанций, а слабый ветер не позволяет ветряным турбинам выработать достаточно энергии. В Хорватии погибла половина будущего урожая, особенно пострадали кукуруза и соя, так как дождей не было 2,5 месяца. По мнению представителя пресс-службы Еврокомиссии, нынешняя засуха в Европе может оказаться самой серьёзной за последние 500 лет.



«Нынешняя засуха кажется самой худшей как минимум за последние 500 лет. Это первая оценка, мы должны подтвердить данные в конце сезона», — цитирует РИА Новости заявление представителя пресс-службы Еврокомиссии.

В Петербурге тоже рекордная температура, превышен показатель 1939 года. Чуть прохладнее в Северной столице станет завтра, после того как пройдут кратковременные дожди и, возможно, грозы.