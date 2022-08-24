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    Жарче, чем в 1939-м. Петербург побил температурный рекорд

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    5 комментариев

    В Санкт-Петербурге 24 августа температура воздуха достигла 27,6 градуса тепла — это на 0,1 градуса выше рекорда этого дня, установленного в 1939 году. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    Точное значение нового рекорда станет известно вечером, когда будут сняты показания с максимальных термометров. «Прогрев продолжается», — добавил Леус.

    Накануне синоптики рассказали, что в среду, 24 августа, петербуржцев ожидает жара и переменная облачность. Дождей осталось ждать не так долго.

    В середине августа жара в Санкт-Петербурге уже обновила рекорд 1941 года.

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    Комментарии 5

    mynine24 Авг 2022 в 14:21
    Кто, блин, в Петербурге ждёт дождей?
    +0−0
    27710322524 Авг 2022 в 14:08
    Фонтанке мерещатся 30-е...Скоро репрессии вспомнят, и понесется питерская клоунада
    +0−0
    Huga Birchtree24 Авг 2022 в 13:53
    Это все из-за реактивной тяги билиберды...
    +0−2
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