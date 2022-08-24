Жарче, чем в 1939-м. Петербург побил температурный рекорд

В Санкт-Петербурге 24 августа температура воздуха достигла 27,6 градуса тепла — это на 0,1 градуса выше рекорда этого дня, установленного в 1939 году. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

Точное значение нового рекорда станет известно вечером, когда будут сняты показания с максимальных термометров. «Прогрев продолжается», — добавил Леус.



Накануне синоптики рассказали, что в среду, 24 августа, петербуржцев ожидает жара и переменная облачность. Дождей осталось ждать не так долго.

