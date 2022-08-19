Петербург побил рекорд 1941 года

В четверг, 18 августа, в Санкт-Петербурге снова обновили рекорд максимальной температуры воздуха. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.



Вчера столбики термометров поднялись до 30,6 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше прежнего рекорда 18 августа, установленного в 1941 году.

«C начала лета это уже четвёртый температурный рекорд, ещё два состоялись в июле», — добавил Леус.

Ранее «Фонтанка» писала, что синоптик рассказал, насколько в Петербурге будет превышена климатическая норма в пятницу, 19 августа.