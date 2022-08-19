    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-в

    767мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.96eur60.9
    Цены на шенген растутКуда пойти на выходныхЖарко и точкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Петербург побил рекорд 1941 года

    11778
    8 комментариев

    В четверг, 18 августа, в Санкт-Петербурге снова обновили рекорд максимальной температуры воздуха. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    Вчера столбики термометров поднялись до 30,6 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше прежнего рекорда 18 августа, установленного в 1941 году.

    «C начала лета это уже четвёртый температурный рекорд, ещё два состоялись в июле», — добавил Леус.

    Ранее «Фонтанка» писала, что синоптик рассказал, насколько в Петербурге будет превышена климатическая норма в пятницу, 19 августа.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 8

    Alex00019 Авг 2022 в 10:41
    Ногами?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close