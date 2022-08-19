Жарко — и точка. Синоптик рассказал, насколько в Петербурге будет превышена климатическая норма в пятницу

В пятницу, 19 августа, в Петербурге продолжится жара, а дождей не предвидится. Причиной всему малоподвижный антициклон. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.



«При переменной облачности обойдётся без дождей, а температурный фон на 7–8 градусов превысит климатическую норму», — прогнозирует он.



Температура воздуха 29… 31 градус тепла. Ветер юго-восточный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 767 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

