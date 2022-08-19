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    Жарко — и точка. Синоптик рассказал, насколько в Петербурге будет превышена климатическая норма в пятницу

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    В пятницу, 19 августа, в Петербурге продолжится жара, а дождей не предвидится. Причиной всему малоподвижный антициклон. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    «При переменной облачности обойдётся без дождей, а температурный фон на 7–8 градусов превысит климатическую норму», — прогнозирует он.

    Температура воздуха 29… 31 градус тепла. Ветер юго-восточный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 767 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

    В субботу, 20 августа, дождей снова не будет. Однако температура воздуха понизится на пару градусов, добавил синоптик.

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